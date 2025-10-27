Comité Pro Santa Cruz se reúne con organizaciones y exige promulgar ley de importación de combustibles

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, expresó este lunes su preocupación por la falta de definición del Gobierno respecto a la promulgación de la ley que autoriza la importación de combustibles, señalando que ya transcurrieron tres días sin que el presidente Luis Arce firme la norma.

“Lamentamos que van tres días y la clase política no se pone de acuerdo y no promulga la ley el señor Luis Arce. Hay comentarios de que no le llega, y nosotros, el pueblo, sufriendo. Eso es lo que siempre sucede”, cuestionó Zambrana.

El dirigente cívico destacó que diferentes sectores del país coinciden en la urgencia de aplicar medidas que ayuden a superar la crisis económica y de abastecimiento, por lo que el Comité Pro Santa Cruz inició acercamientos con organizaciones sociales y laborales para socializar la norma durante los próximos 90 días.

“Aquí los sectores más importantes del país estamos preocupados y necesitamos una respuesta. Es por eso que como Comité Pro Santa Cruz nos estamos sentando con diferentes sectores la COB, la CSUTCB, Fencomin, para que puedan conocer y socializar esta normativa por 90 días, que va a ayudar a resolver los problemas que tenemos como país”, afirmó.

Zambrana insistió en que el país requiere unidad y coordinación nacional para salir de la actual crisis. “Ojalá que unificados todos empecemos a salir de esta crisis”, señaló.

Finalmente, el dirigente advirtió que si el Ejecutivo no promulga la ley en las próximas horas, el movimiento cívico analizará medidas de presión. “Estamos esperando que el Gobierno la promulgue hoy, y si no la promulga, tendremos que tomar acciones”, concluyó.

Mire el video:

