venezolano aprehendido por robo taxista muere aplastado Intento de robo de carga

Policial

Aprehenden a un ciudadano venezolano que robó un celular a un menor en La Paz

El sujeto de nacionalidad venezolana interceptó al adolescente y le robó el celular en inmediaciones del Puente de Las Américas en La Paz. La madre efectuó la denuncia, logrando su aprehensión.

Red Uno de Bolivia

27/10/2025 11:31

Foto: Red Uno Archivo Referencial.
La Paz

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Willy Paz, informó este domingo sobre la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad venezolana.

Según el jefe policial, este hombre de 25 años habría sustraído un celular a un menor de 17 años en las inmediaciones del Puente de Las Américas en La Paz.

Tras tener conocimiento del hecho, la madre del menor presentó la denuncia ante la policía, lo que permitió iniciar las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso, logrando finalmente su aprehensión.

“Se procedió a la aprehensión del ciudadano venezolano, quien se encontraba en situación de calle. Toda vez que existió la denuncia, se lo condujo a la Felcc”, manifestó el coronel Paz.

El sujeto fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

 

