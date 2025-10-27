¡No vio los cables, impactó y falleció! Identifican al motociclista que murió en la Av. Tres Pasos al Frente

Un trágico accidente se registró la tarde de este domingo. 26 de octubre, en la ciudad de Santa Cruz, cuando un joven motociclista perdió la vida al impactar contra los cables de una grúa que trabajaba en el retiro de un camión que había caído a un canal de drenaje en la avenida Tres Pasos al Frente.

El joven fue identificado como Carlos Daniel G. L. de 19 años, el mismo fue identificado gracias a que se encontraba portando su documento de identidad.

Según relataron testigos del hecho, la víctima no advirtió la presencia de los cables extendidos sobre la vía y, al cruzar, se estrelló con fuerza, cayendo al pavimento.

“El joven chocó con el cable de la grúa y cayó. Salimos a ver y ya no presentaba signos de vida”, contó un vecino del lugar.

De acuerdo con el informe preliminar, en la zona se habían colocado conos de seguridad para evitar el paso de vehículo debido al rescate de una grúa que horas antes cayó a un canal de drenaje; sin embargo, el motociclista aparentemente no se percató de la señalización y continuó su recorrido, provocando el fatal desenlace.

Personal de Tránsito de la Policía Boliviana llegó al lugar, realizó el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladó a la morgue del Hospital de La Pampa de la Isla.

Posteriormente llegaron los familiares del joven fallecido. Este incidente es uno de los que se produjo debido a torrenciales lluvias que se suscitan en el departamento de Santa Cruz.

