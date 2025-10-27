Nuevo León vuelve a ser escenario de un enigma nocturno. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, exgobernador del estado y excandidato presidencial en 2018, compartió en sus redes sociales un video que ha dado mucho de qué hablar: una luz redonda y brillante que se desplaza lentamente sobre un cerro cercano a su rancho en Icamole, municipio de García.

“Raza, me mandaron este video, ¿qué se hace en estos casos? ¿Alguien que sepa de estos asuntos? Anda muy cerca del rancho en Icamole. ¿Será prudente invitarle unas caguamas?”, escribió el político en tono humorístico.

El video, grabado alrededor de las 3:04 de la madrugada, muestra una esfera luminosa moviéndose de manera errática sobre el horizonte. Algunos usuarios aseguran que se trata de las famosas “brujas” que, según las leyendas locales, aparecen cada año cerca del Día de Muertos y Halloween, alimentando los mitos del norte mexicano.

Otros, más escépticos, apuntan hacia explicaciones científicas: centellas o rayos globulares, fenómenos eléctricos raros que se presentan en la atmósfera durante tormentas, o incluso gases inflamables que pueden generar luces espontáneas en zonas rurales.

Sin embargo, hasta el momento no existe una explicación definitiva sobre el origen de la grabación. Lo que sí llamó la atención fue un detalle mencionado por varios internautas: los sonidos de animales inquietos durante el video.

“En todos los videos los animalitos se oyen muy inquietos”, escribió un usuario. “Así es, es lo que más llamó mi atención… y ellos no se equivocan”, respondió El Bronco.

¿Qué dijo Jaime Maussan al respecto?

El avistamiento ganó notoriedad al ser difundido en redes sociales e incluso replicado por figuras como el ufólogo Jaime Maussan. En su cuenta de X (antes Twitter), compartió el video y escribió lo siguiente: “una serie de impresionantes grabaciones, que muestran a un orbe naranja ¿Qué les parece?”.

