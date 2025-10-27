TEMAS DE HOY:
Comunidad

Bomberos de la Gobernación rescatan a un zorrito afectado por incendios: así fue su liberación

El ejemplar, de aproximadamente tres meses, apareció en la zona del incendio. Tras ser hidratado y evaluado, el equipo de la Gobernación lo liberó en un área segura.

Naira Menacho

27/10/2025 19:25

Foto: Captura RR.SS.
Santa Cruz

La Gobernación cruceña, a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, informó que bomberos forestales de la Dirección de Recursos Naturales (Direma) realizaron el rescate y liberación de un zorrito en el municipio de San Ignacio de Velasco, durante las labores de control de un incendio forestal en la zona.

El bombero forestal de la Gobernación Milton Cárdenas, explicó que el ejemplar de aproximadamente tres meses de edad fue encontrado dentro del área afectada por el fuego. El animal fue evaluado e hidratado por el equipo, constatando que se encontraba en buen estado de salud, sin lesiones ni quemaduras en sus extremidades.

 

 

 

“Hemos revisado sus patitas y todas sus almohadillas están en buen estado, no presenta ningún daño físico, por lo que se procederá a su liberación en un lugar seguro dentro de la zona”, informó Cárdenas.

Posteriormente, los bomberos procedieron a liberar al zorrito en un hábitat seguro, garantizando su bienestar y la continuidad de su vida silvestre.

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

