La Gobernación cruceña, a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, informó que bomberos forestales de la Dirección de Recursos Naturales (Direma) realizaron el rescate y liberación de un zorrito en el municipio de San Ignacio de Velasco, durante las labores de control de un incendio forestal en la zona.

El bombero forestal de la Gobernación Milton Cárdenas, explicó que el ejemplar de aproximadamente tres meses de edad fue encontrado dentro del área afectada por el fuego. El animal fue evaluado e hidratado por el equipo, constatando que se encontraba en buen estado de salud, sin lesiones ni quemaduras en sus extremidades.

“Hemos revisado sus patitas y todas sus almohadillas están en buen estado, no presenta ningún daño físico, por lo que se procederá a su liberación en un lugar seguro dentro de la zona”, informó Cárdenas.

Posteriormente, los bomberos procedieron a liberar al zorrito en un hábitat seguro, garantizando su bienestar y la continuidad de su vida silvestre.

