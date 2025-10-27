“Tenían droga pegada al cuerpo”: Felcn incauta más de 100 kilos en Santa Cruz y aprehende a seis personas

En una serie de operativos realizados entre el 25 y 26 de octubre, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró el secuestro de más de 100 kilos de sustancias controladas y la aprehensión de seis personas, durante acciones ejecutadas en distintos puntos del departamento de Santa Cruz.

El primer operativo se desarrolló la noche del 25 de octubre, alrededor de las 19:30, cuando una patrulla de la Felcn instaló Dispositivos Estáticos de Control (D.E.C.s) sobre la carretera Bioceánica. Durante la revisión a un bus de transporte público de la empresa 15 de abril, que se dirigía de Santa Cruz a Puerto Quijarro, los agentes detectaron la actitud nerviosa de dos pasajeras.

Al ser requisadas por personal femenino, se descubrió que ambas llevaban 10 paquetes adheridos al cuerpo, envueltos en cinta adhesiva beige. Las pruebas de campo confirmaron que la sustancia correspondía a pasta base de cocaína, con un peso total de 7 kilos con 500 gramos.

El director nacional de la Felcn, general Ángel Morales, informó que las mujeres fueron aprehendidas y puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de tráfico de sustancias controladas.

En un segundo caso, efectivos de Umopar Cotoca ejecutaron un patrullaje preventivo en la zona Primero de Mayo, donde interceptaron un vehículo particular. En la parte trasera se hallaron tres cajas de cartón con 97 paquetes tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 99 kilos con 350 gramos.

El conductor del vehículo, identificado como Andro G. Ch. G., de nacionalidad boliviana, fue aprehendido. Según Morales, el sujeto ya cuenta con antecedentes por infracción a la Ley 1008. Durante la intervención, el copiloto logró darse a la fuga.

“La afectación al narcotráfico con este operativo asciende a unos 248 mil dólares americanos”, precisó el jefe policial.

El tercer operativo fue realizado el 26 de octubre por el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) – Oriente, en el municipio de Puerto Quijarro. Tres personas fueron sorprendidas con una maleta negra que contenía 20 paquetes de marihuana, con un peso considerable.

El general Morales explicó que el procedimiento se realizó tras labores de inteligencia que detectaron una posible transacción de droga en la avenida Salazar de la Vega. Los tres implicados, todos de nacionalidad boliviana, fueron aprehendidos y trasladados junto con la sustancia secuestrada a dependencias de la Felcn.

