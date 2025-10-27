Magistratura pide al Ministerio Público abrir un proceso penal por la muerte del exjuez Marcelo Lea Plaza

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, manifestó este lunes que el Ministerio Público debe iniciar un nuevo proceso penal investigativo para esclarecer las circunstancias de la muerte del exjuez Marcelo Lea Plaza, quien estaba vinculado al denominado caso consorcio.

“El Consejo de la Magistratura se va a dedicar a investigar qué es lo que habría sucedido en el caso consorcio. En particular, el fallecimiento del exjuez Lea Plaza tendría que considerarse por parte del Ministerio Público para la apertura de un nuevo proceso penal investigativo por esta muerte”, declaró Baptista.

El titular del Consejo lamentó profundamente el deceso del exjuez y recordó que el caso es especialmente delicado, ya que involucra a autoridades del Órgano Ejecutivo y del Órgano Judicial. En ese sentido, pidió al Ministerio Público actuar con celeridad y transparencia.

“Lamentamos mucho este suceso, ya que es un proceso penal muy delicado que involucra la participación de varias autoridades del Órgano Ejecutivo y del Poder Judicial. Vamos a pedir al Ministerio Público que continúe la investigación y que esclarezca este fallecimiento”, agregó.

Baptista también recordó que, recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una recomendación a los Estados miembro para ampliar la protección no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus vínculos familiares, subrayando que este principio debe ser considerado en el seguimiento del caso. “Hace unos días la CIDH ha emitido una nueva recomendación a los Estados miembro para exigir que el alcance de la protección no sólo sea al privado de libertad, sino también al vínculo familiar del mismo”, destacó.

El presidente del Consejo de la Magistratura comprometió el seguimiento institucional al caso, con el propósito de garantizar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido y se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

