Maestros rechazan finalización de clases extendida en Santa Cruz: "Habrá bastante ausencia escolar"

La Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz manifestó su firme rechazo a la determinación del Ministerio de Educación y la Dirección Departamental de finalizar las clases el 9 de diciembre, una semana después que el resto del país. El sector exige homologar la fecha de cierre con otros departamentos, concluyendo la gestión escolar el 5 de diciembre.

El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, explicó que el principal motivo de la negativa es que los docentes planificaron y dosificaron sus contenidos curriculares para terminar el avance académico justo el 5 de diciembre.

Razones para el adelanto de la clausura

Chávez indicó que extender el plazo es inviable y contraproducente, basándose en dos argumentos centrales:

Avance curricular cumplido: "Nosotros vamos a cumplir nuestro avance de contenidos también hasta el 5 de diciembre... lo más importante para nosotros también es la dosificación y terminar nuestro avance académico curricular", afirmó el ejecutivo. Indican que, una vez finalizado el contenido, solo restaría el proceso administrativo. Ausencia escolar previsible: La Federación anticipa que las clases posteriores al 5 de diciembre serán "anormales" debido a la "bastante ausencia escolar". Según Chávez, a fin de año, "cuesta hacer que los estudiantes vengan a clases normalmente", ya que muchos padres de familia ya han planificado actividades con sus hijos.

El dirigente enfatizó que la posición no busca "desligarse" del trabajo, sino que exige "políticas conceptuadas y responsables" que tomen en cuenta la realidad escolar y familiar de fin de año.

Finalmente, Chávez anunció que buscarán al director departamental de Educación para iniciar un diálogo y llegar a un consenso, instando a las autoridades a escuchar la voz de los maestros y de los padres de familia.

Mira la programación en Red Uno Play