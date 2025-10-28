¡Magia, teatro y Halloween! Susana Rivero brilló en su interpretación de Winifred

La Gran Batalla inició una nueva semana con temática de Halloween, donde los equipos llenaron el escenario de misterio, coreografías y personajes icónicos del cine de terror.

La primera en salir a escena fue Susana Rivero, junto a la academia ‘La Fábrica’, quienes recrearon la película “Abracadabra”, interpretando a la recordada Winifred, personaje de la actriz Bette Midler.

La puesta en escena destacó por su gran caracterización y energía, aunque los jueces coincidieron en que faltó mayor precisión en la interpretación de la letra.

La jueza Elka Meyer valoró el trabajo del equipo y su propuesta teatral:

“Me agradó el tema, los pasos y las transiciones. Fue una presentación apropiada y con buena energía, aunque el lip sync tuvo algunos problemas”, señaló.

Por su parte, Gabriela Zegarra coincidió en la observación y resaltó la actitud de la famosa:

“Toda la puesta en escena me gustó, aunque el lip sync se te fue en un momento, luego retomaste. Te va muy bien en la actuación, tus expresiones me gustaron”, expresó.

El juez Tito Larenti elogió la teatralidad del número, pero consideró que Susana podría haber mostrado más de sí misma.

“Creo que te ganó un poco el personaje. Por momentos faltaron expresiones, aunque fue un trabajo muy teatral y me gustó. Esperaba un poquito más”, comentó.

Para cerrar, Rodrigo Massa aplaudió la propuesta y la consideró un reto de teatro musical.

“Me encantó la propuesta. Fue un reto actoral importante; solo faltó un poco más de trabajo con los ojos”, afirmó.

Al finalizar, Susana Rivero agradeció las devoluciones del jurado y reconoció que la interpretación de Winifred fue un desafío, pero aseguró que disfrutó cada momento sobre el escenario.

