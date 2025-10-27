TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Sorpresas, talento y una nueva dinámica: así comienza la semana en 'La Gran Batalla'

Los equipos regresan al escenario para desplegar todo su talento. Esta noche, cuatro competidores se presentan con coreografías imperdibles.

Silvia Sanchez

27/10/2025 18:38

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Después de una semana llena de emoción y una gala de infarto —donde dos equipos lograron inmunidad y uno fue nominado—, La Gran Batalla inicia una nueva etapa cargada de energía, creatividad y muchas sorpresas.

La temática y modalidad de la semana se revelarán al inicio del programa en vivo, momento en que también se conocerá cómo se definirá la hermenéutica de nominación.

Esta noche, cuatro equipos encenderán el escenario con su talento:

  • Susana Rivero y la academia La Fábrica

  • Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps

  • Juandy y la academia Legacy

  • Iribel Méndez y la academia Fusión Dance

Cada presentación promete una mezcla de ritmo, estilo y creatividad, en una competencia que continúa elevando el nivel artístico y la emoción del público.

Arranca a las 20:45. Prepárate para vivir una noche de infarto, donde nada está dicho y el espectáculo está garantizado.

