¡Baja sentida en el Real Madrid! Dani Carvajal será operado de la rodilla

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, deberá someterse a una artroscopia tras detectársele la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha, la misma en la que el 5 de octubre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia”, informó el club blanco este lunes en un comunicado oficial.

El internacional español disputó 19 minutos en el clásico del domingo, con victoria 2-1 ante el FC Barcelona, y notó molestias al finalizar el encuentro. Era su regreso después de cuatro partidos ausente por una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha. Las nuevas pruebas determinaron la necesidad de una artroscopia, procedimiento mínimamente invasivo que permite reparar el tejido dañado sin abrir completamente la articulación.

La intervención se realizará en la misma rodilla donde sufrió la grave lesión que lo mantuvo ocho meses fuera de las canchas. En esta ocasión, sin embargo, el tiempo estimado de baja será menor: entre mes y medio y dos meses y medio, según fuentes del club citadas por EFE.

La baja de Carvajal deja al técnico Xabi Alonso con Trent Alexander-Arnold, recién recuperado de una lesión muscular, como único lateral derecho natural disponible. También podría recurrir nuevamente al uruguayo Fede Valverde para cubrir esa posición.

El Real Madrid lidera actualmente LaLiga EA Sports con 27 puntos, cinco más que el Barcelona (22) y siete sobre el Villarreal (20), que ocupa la tercera posición.

