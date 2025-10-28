TEMAS DE HOY:
Comunidad

Puente Sacta cerrado por tiempo indefinido: desvío en la ruta Cochabamba–Santa Cruz

La ABC informó que la circulación normal no será restablecida hasta que se completen los trabajos técnicos necesarios que garanticen la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Milen Saavedra

27/10/2025 21:00

Puente Sacta. Imagen de archivo. Foto: ABC.
Cochabamba, Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) - Regional Cochabamba comunicó este lunes que aplica restricción vehicular por tiempo indefinido en el puente vehicular Sacta, debido a problemas detectados en su infraestructura.

La medida, que entró en vigencia a partir de hoy, lunes 27 de octubre, afecta al tráfico en el sentido Cochabamba - Santa Cruz e incluye un desvío.

La ABC informó a los usuarios y al sector de transporte público y privado que la circulación normal no será restablecida hasta que se completen los trabajos técnicos necesarios que garanticen la seguridad de todos los usuarios de la vía.

La entidad caminera hizo un llamado a los transportistas y viajeros a tomar las previsiones necesarias, agradeciendo de antemano la comprensión y colaboración ante los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar.

Comunicado de la ABC.

