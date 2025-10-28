La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) - Regional Cochabamba comunicó este lunes que aplica restricción vehicular por tiempo indefinido en el puente vehicular Sacta, debido a problemas detectados en su infraestructura.

La medida, que entró en vigencia a partir de hoy, lunes 27 de octubre, afecta al tráfico en el sentido Cochabamba - Santa Cruz e incluye un desvío.

La ABC informó a los usuarios y al sector de transporte público y privado que la circulación normal no será restablecida hasta que se completen los trabajos técnicos necesarios que garanticen la seguridad de todos los usuarios de la vía.

La entidad caminera hizo un llamado a los transportistas y viajeros a tomar las previsiones necesarias, agradeciendo de antemano la comprensión y colaboración ante los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar.

Comunicado de la ABC.

