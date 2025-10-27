“La plata ya no alcanza”: amas de casa ajustan su presupuesto para las compras semanales

La difícil situación económica continúa afectando a las familias bolivianas, quienes deben distribuir con cuidado su presupuesto en los productos de mayor necesidad, evitando gastos innecesarios.

Dentro de la canasta familiar, las amas de casa priorizan la compra de abarrotes, verduras, frutas y carnes, llegando a gastar más de Bs. 500 solo en este tipo de productos durante la semana.

La señora Ruth, por ejemplo, incluyó en su lista de compras frutas, canela, ají y tunta, entre otros productos, y confirmó que los precios se mantienen elevados:

“Aquí he debido gastar unos 350 bolivianos. La canela, la libra, está a 140; yo compré media libra a 70 bolivianos. El ají amarillo a 35 y la tunta a 25; cada unidad casi cuesta un boliviano”, relató mostrando sus compras.

Ruth contó que acudió al mercado con un presupuesto de Bs. 1.000, planeando también comprar flores para Todos Santos:

“De los mil bolivianos ya he gastado unos 600, y el resto es para la carne y algunas cosas más que tengo que comprar”, indicó.

La mayor parte del presupuesto se destina a la carne, cuyos precios siguen en aumento.

“Voy a comprar pulpa de cadera, un kilo y medio, y carne molida, un kilo más o menos. Cada semana los precios suben, nunca bajan. Esta plata también debe alcanzar para fruta, arroz y otros productos para preparar los almuerzos de toda la semana”, explicó.

Precio de la carne

Comerciantes del sector aseguran que los precios elevados afectan sus ventas.

“Hace unos 10 o 20 días el kilo de gancho estaba a Bs. 45, ahora está a 49, ya no se puede vender bien”, señaló una vendedora.

