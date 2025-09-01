Suspenden audiencia de Camacho por el caso del ‘carro bombero’

La audiencia de inicio de juicio oral contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso del “carro bombero”, fue suspendida este lunes en el Palacio de Justicia.

Pasadas las 9:30, la autoridad jurisdiccional determinó aplazar el proceso debido a la ausencia del representante del Ministerio Público, quien no se presentó al alegar problemas de salud.

Camacho, que llegó cerca de las 09:00 a los tribunales, debía enfrentar la acusación impulsada por legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS). El diputado Rolando Cuéllar, denunciante del caso, sostiene que la compra del vehículo de bomberos se realizó con presunto sobreprecio.

El denominado caso “carro bombero” investiga la adquisición irregular de un motorizado destinado a emergencias, en la que el gobernador cruceño figura como principal acusado.

Antes de ingresar a la audiencia, Camacho manifestó su expectativa de que el proceso se desarrolle con apego a la ley.

“Que se hagan las cosas como se debe y dentro del marco de la legalidad”, declaró ante los medios.

