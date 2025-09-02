Micros en Santa Cruz trabajan con restricciones por escasez de diésel

Ante la falta de diésel en el departamento, representantes del transporte urbano sostuvieron una reunión de emergencia para tratar soluciones al problema de abastecimiento.

El dirigente de transporte de micros, Segundo Ricaldi, valoró las gestiones realizadas por el Gobierno, YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que habilitaron estaciones de servicio exclusivas para este sector.

“La semana pasada no había combustible y los micros fueron parando paulatinamente, pero ahora nos están ayudando con bombas preferenciales en diez surtidores, y eso nos está permitiendo abastecernos”, explicó Ricaldi.

El dirigente agregó que la llegada de una gran cantidad de flotas interdepartamentales también generó conflictos para el transporte urbano, ya que reducía la cantidad de combustible disponible.

Actualmente, el servicio urbano opera en un 80% de su capacidad. Ricaldi precisó que la normalización dependerá del abastecimiento de diésel que garantice el Gobierno en el departamento.

