“Necesitamos diésel para la distribución”: lecheros afectados no descartan aumentar el precio del producto

El sector lechero boliviano recibió una señal de alivio luego de que el Gobierno asegurara la entrega de insumos necesarios para la planta de alimentos, evitando su cierre. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre el abastecimiento de diésel, indispensable para la distribución de los productos.

“El tema de garantizar el alimento en la planta ya está asegurado; desde el viernes hemos coordinado con el Gobierno y están cumpliendo las entregas. Han aparecido camiones que han podido transportar el alimento, y hoy estamos viendo la necesidad del diésel para la distribución”, señaló Juan Manuel Rojas, presidente de la Federación de Productores de Leche (Fedeple).

Rojas indicó que el sector espera que, a más tardar este miércoles, se resuelva la entrega de combustible, “pero necesitamos que se sinceren y acabe la burocracia; quien necesite importar, que importe, y que el diésel aparezca”.

El presidente de Fedeple no descartó un ajuste en el precio de la leche: “Si se incrementa el costo de transporte por combustible, será un precio que asumirá el productor, y necesitaríamos negociar un nuevo precio final. Nosotros iríamos a pedir Bs 0,50 de incremento sobre los Bs 4,45 actuales, prácticamente llegando a Bs 5”.

