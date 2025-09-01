“Necesitamos diésel para la distribución”: lecheros afectados no descartan aumentar el precio del producto

Juan Manuel Rojas, presidente de Fedeple, indicó que el sector espera que, a más tardar este miércoles, se resuelva la entrega de combustible.
01/09/2025 14:29
El sector lechero boliviano recibió una señal de alivio luego de que el Gobierno asegurara la entrega de insumos necesarios para la planta de alimentos, evitando su cierre. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre el abastecimiento de diésel, indispensable para la distribución de los productos.
Rojas indicó que el sector espera que, a más tardar este miércoles, se resuelva la entrega de combustible, “pero necesitamos que se sinceren y acabe la burocracia; quien necesite importar, que importe, y que el diésel aparezca”.
El presidente de Fedeple no descartó un ajuste en el precio de la leche: “Si se incrementa el costo de transporte por combustible, será un precio que asumirá el productor, y necesitaríamos negociar un nuevo precio final. Nosotros iríamos a pedir Bs 0,50 de incremento sobre los Bs 4,45 actuales, prácticamente llegando a Bs 5”.
