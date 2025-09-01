TEMAS DE HOY:
Reportan accidente entre micro y camioneta en el 3er anillo externo

El accidente ocurrió en la zona del Hospital Obrero e involucró a un micro de la línea 104 y una camioneta.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/09/2025 8:25

Santa Cruz, Bolivia

La mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito en el tercer anillo externo, a la altura de la zona del Hospital Obrero, donde un micro de la línea 104 colisionó contra una camioneta.

Según las imágenes enviadas a la sala de redacción de Red Uno, el impacto se produjo en el lado derecho del vehículo particular, provocando daños materiales en ambos motorizados.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, se presume que la lluvia caída en horas tempranas pudo haber sido un factor que contribuyó al accidente, ya que la calzada se encontraba resbaladiza al momento del hecho.

Vecinos y testigos en el lugar alertaron a la Policía, y se espera un informe oficial para esclarecer las causas exactas del choque.

Más noticias
