Sector lechero en emergencia por falta de diésel: solo quedan insumos para 8 días

La Federación Departamental de Lecheros (Fedeple) se declaró en estado de emergencia ante la persistente escasez de diésel, que ha puesto al sector al borde del colapso, según alertó su presidente, Juan Manuel Rojas.

Actualmente, solo queda harina de soya para siete u ocho días, el insumo principal para alimentar al ganado.

“Estamos a pocos días de parar la planta de alimentos que tenemos en Fedeple, donde se produce el alimento para el 78% de los asociados”, advirtió Rojas.

La crisis ya se refleja en la producción diaria: según Fedeple, pasó de 350.000 litros de leche a 230.000, lo que representa una reducción del 33% en la cuenca lechera de Santa Cruz.

El impacto no solo afecta al consumo nacional, sino también a la exportación, que cayó de 90.000 litros por día a entre 10.000 y 15.000 litros.

“Por esta causa ya se han cerrado cerca de 120 lecherías”, afirmó Rojas.

El problema central, explicó el dirigente, es la falta de camiones con diésel para transportar los insumos necesarios para la fabricación del alimento balanceado. Si la planta de Fedeple se detiene, se prevé un desabastecimiento general de leche, tanto para la industria como para la población.

El sector pide soluciones urgentes para garantizar el suministro de combustible y evitar un impacto mayor en la cadena alimentaria.

