Transportistas se declaran en emergencia: "Queremos combustible, no reuniones"

La Cámara de Transporte de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia debido a la grave escasez de diésel que afecta al sector. Luis Añez, presidente de la Cámara, denunció que la situación ha llegado a un punto insostenible, con ocho de cada diez camiones paralizados y sus conductores sufriendo las consecuencias de las largas filas en los surtidores.

Añez, visiblemente molesto, criticó la falta de acción del Gobierno frente a la crisis. "El transporte está molesto", expresó, señalando que los conductores pasan hasta cinco días esperando para cargar combustible, lo que les impide trabajar y afecta su vida personal. "Sin ir a sus casas los conductores, sin bañarse, sin ver a sus hijos, a sus padres", relató.

La paciencia del sector se ha agotado. Añez fue enfático en su demanda: "No queremos reunirnos con nadie, queremos combustible, diésel para los camiones". Esta crisis no solo afecta a los transportistas, sino que pone en riesgo la cadena de suministro del país, obstaculizando las exportaciones y el abastecimiento de alimentos a los mercados nacionales.

Ante la falta de soluciones, el presidente de la Cámara del Transporte advirtió sobre posibles medidas de presión. "Saldremos a las calles, gritaremos, bloquearemos, no sé", afirmó, haciendo un llamado a las autoridades para que actúen con urgencia. La incertidumbre sobre el suministro de combustible ha paralizado el trabajo y ha llevado a la Cámara a considerar acciones drásticas para ser escuchados. "Que se dé cuenta el gobierno que necesitamos combustible de una vez", concluyó Añez.

Mira la programación en Red Uno Play