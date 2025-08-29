TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Doble asesinato en Santa Cruz familia asesinada

25ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Alianza Libre inicia campaña para la segunda vuelta con recorridos en todo el país

La senadora electa Kathia Quiroga anunció que recorrerán municipios y distritos. También confirmó participación en debates presidenciales.

Red Uno de Bolivia

28/08/2025 21:46

Cierre de campaña de la Alianza Libre para la primera vuelta. Foto: APG.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La agrupación política Alianza Libre, liderada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, anunció el inicio oficial de su campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. El lanzamiento se realizará este viernes, con actividades programadas en varias regiones del país.

La senadora electa por esta agrupación, Kathia Quiroga, afirmó que la estrategia contempla recorridos territoriales intensivos en provincias, municipios, barrios y distritos.

“Vamos a ir nuevamente a recorrer provincias, municipios, barrios, distritos”, señaló Quiroga, destacando la naturaleza inédita de este proceso. “Es una campaña nueva, estamos partiendo de cero... va a haber una estrategia nueva”.

Quiroga también se refirió al cronograma electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que contempla encuestas y debates entre candidatos presidenciales y vicepresidenciales.

Aunque reconoció que los sondeos anteriores no fueron precisos, indicó que formarán parte del análisis interno del equipo de campaña.

“El lunes vamos a estar en La Paz, todas las brigadas parlamentarias... dándonos a conocer cómo vamos a trabajar”, señaló. 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD