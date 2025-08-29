Alianza Libre inicia campaña para la segunda vuelta con recorridos en todo el país

La agrupación política Alianza Libre, liderada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, anunció el inicio oficial de su campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. El lanzamiento se realizará este viernes, con actividades programadas en varias regiones del país.

La senadora electa por esta agrupación, Kathia Quiroga, afirmó que la estrategia contempla recorridos territoriales intensivos en provincias, municipios, barrios y distritos.

“Vamos a ir nuevamente a recorrer provincias, municipios, barrios, distritos”, señaló Quiroga, destacando la naturaleza inédita de este proceso. “Es una campaña nueva, estamos partiendo de cero... va a haber una estrategia nueva”.

Quiroga también se refirió al cronograma electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que contempla encuestas y debates entre candidatos presidenciales y vicepresidenciales.

Aunque reconoció que los sondeos anteriores no fueron precisos, indicó que formarán parte del análisis interno del equipo de campaña.

“El lunes vamos a estar en La Paz, todas las brigadas parlamentarias... dándonos a conocer cómo vamos a trabajar”, señaló.

