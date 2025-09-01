TEMAS DE HOY:

Colegio de Economistas advierte que la escasez de diésel amenaza la estabilidad económica de Bolivia

Jorge Akamine calificó la escasez de diésel como un problema "sumamente urgente" que el nuevo gobierno debe abordar de inmediato.

01/09/2025 13:56

Santa Cruz, Bolivia

El Colegio de Economistas de Bolivia calificó la escasez de diésel como un problema "sumamente urgente" que el nuevo gobierno debe abordar de inmediato para evitar una mayor inestabilidad económica. En un análisis del panorama nacional, el presidente de la entidad, Jorge Akamine, señaló que la falta del combustible está afectando directamente a los sectores productivos clave del país.

Según Akamine, los sectores agroindustrial y minero son los más perjudicados por la falta de diésel. El economista detalló que la siembra, en el sector agrícola, se encuentra en riesgo debido al atraso en los cronogramas de producción, lo que podría comprometer la cosecha. En el caso del sector minero en el occidente del país, la situación también es crítica.

Subvención y el dilema de los dólares

El presidente del Colegio de Economistas sugirió que la eliminación de la subvención a los combustibles es una medida que podría ayudar a reducir la presión sobre el Tesoro General de la Nación (TGN) y el Banco Central, aliviando la falta de dólares. Sin embargo, reconoció que es un tema "muy difícil de discutir" y que, incluso sin la subvención, el problema de la escasez de dólares persistiría.

Akamine enfatizó la necesidad de que el gobierno fije una posición clara y considere alternativas, como permitir que el sector privado importe combustible, dándole las condiciones necesarias para hacerlo. El economista subrayó que esta medida podría ayudar a normalizar el suministro y mitigar los efectos negativos en la economía nacional.

 

 

