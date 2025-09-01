Herrera sugiere salida diplomática para Aguilera ante el retorno de Camacho

Luis Fernando Camacho pasó su primer fin de semana en libertad en Santa Cruz y ya se prepara para asumir plenamente sus funciones como gobernador. Durante estos días, sostuvo reuniones clave y se espera que tome posesión de su gabinete en las próximas horas.

El abogado y analista político William Herrera analizó la situación: “Ha retomado su vida familiar después de casi tres años, lo cual es comprensible. Pero también entiendo que ha tenido algunas reuniones muy importantes con miras a arrancar con sus actividades formalmente en la Gobernación”, afirmó.

Uno de los temas centrales es la renovación del gabinete. Herrera aseguró que los actuales secretarios han puesto sus cargos a disposición, y que será decisión exclusiva del gobernador definir quiénes lo acompañarán en esta etapa.

Además, se refirió al posible conflicto interno entre camachistas y aguileristas, y sugirió que Mario Aguilera podría considerar dar un paso al costado para evitar tensiones.

“Yo me animo a sugerirle a Mario Aguilera que se haga a un lado. Lo van a poner al hielo, seguramente aparecerán auditorías, acciones judiciales. No sé si eso ayuda a una armonización", indicó.

Sobre las posibles auditorías a la gestión de Aguilera, opinó: “Las auditorías siempre arrojan resultados y esos resultados eventualmente podrían generar acciones judiciales. Por eso quizás lo mejor sería que Mario Aguilera se haga a un lado”.

Además, se refirió a los desafíos que enfrentará Camacho en la Asamblea Legislativa Departamental, donde la mayoría sigue siendo afín a Aguilera.

“Va a haber un movimiento interno. La Asamblea y la Gobernación son dos brazos distintos, pero se necesitan. Tal vez tengan que llegar a acuerdos”.

