Herrera sugiere salida diplomática para Aguilera ante el retorno de Camacho

El analista William Herrera sugiere que Mario Aguilera dé un paso al costado para evitar mayores tensiones con Luis Fernando Camacho, quien retoma el mando de la Gobernación tras casi tres años.
01/09/2025 8:12

Luis Fernando Camacho pasó su primer fin de semana en libertad en Santa Cruz y ya se prepara para asumir plenamente sus funciones como gobernador. Durante estos días, sostuvo reuniones clave y se espera que tome posesión de su gabinete en las próximas horas.
El abogado y analista político William Herrera analizó la situación: “Ha retomado su vida familiar después de casi tres años, lo cual es comprensible. Pero también entiendo que ha tenido algunas reuniones muy importantes con miras a arrancar con sus actividades formalmente en la Gobernación”, afirmó.
Uno de los temas centrales es la renovación del gabinete. Herrera aseguró que los actuales secretarios han puesto sus cargos a disposición, y que será decisión exclusiva del gobernador definir quiénes lo acompañarán en esta etapa.
Además, se refirió al posible conflicto interno entre camachistas y aguileristas, y sugirió que Mario Aguilera podría considerar dar un paso al costado para evitar tensiones.
“Yo me animo a sugerirle a Mario Aguilera que se haga a un lado. Lo van a poner al hielo, seguramente aparecerán auditorías, acciones judiciales. No sé si eso ayuda a una armonización", indicó.
Sobre las posibles auditorías a la gestión de Aguilera, opinó: “Las auditorías siempre arrojan resultados y esos resultados eventualmente podrían generar acciones judiciales. Por eso quizás lo mejor sería que Mario Aguilera se haga a un lado”.
Además, se refirió a los desafíos que enfrentará Camacho en la Asamblea Legislativa Departamental, donde la mayoría sigue siendo afín a Aguilera.
“Va a haber un movimiento interno. La Asamblea y la Gobernación son dos brazos distintos, pero se necesitan. Tal vez tengan que llegar a acuerdos”.
