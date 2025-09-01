Tres formas de invertir y vivir mejor: conoce los proyectos que TECHO tiene para vos

Invertir en un lote no solo significa adquirir un terreno, sino asegurar tu futuro, el de tu familia y proyectar un patrimonio que crece con el tiempo. En este camino, TECHO, con más de 20 años de trayectoria en el mercado inmobiliario boliviano, se ha consolidado como la comercializadora líder en urbanizaciones que combinan accesibilidad, planificación y calidad de vida.

Hoy queremos presentarte los proyectos que están transformando Santa Cruz y mostrándote por qué invertir en TECHO es tu mejor decisión.

Diamante del Urubó 1 y 2: Una joya en la zona de mayor proyección

Ubicados en el Urubó, la zona más exclusiva y de mayor plusvalía de Santa Cruz, los proyectos Diamante del Urubó 1 y 2 ofrecen terrenos con todo lo necesario para convertir tu inversión en una verdadera joya.

• Oportunidad única de adquirir terrenos desde cuotas accesibles.

• Entorno con aire puro y una planificación urbana moderna.

• Plusvalía en constante crecimiento que respalda y hace crecer tu inversión.

• Ubicación privilegiada en el Urubó, con fácil acceso a las principales avenidas.

Invertir en Diamante del Urubó es proyectar el futuro de tu familia, multiplicar tu capital y vivir lo mejor de la ciudad en un solo lugar.

Ciudad Urupé: Accesibilidad, crecimiento y comunidad

En el suroeste de Santa Cruz, Ciudad Urupé se ha convertido en uno de los proyectos más consolidados. Con cientos de familias ya viviendo, este desarrollo no solo te ofrece un lote, sino una comunidad en crecimiento con servicios básicos garantizados.

• Amplias avenidas y planificación a futuro.

• Documentación lista para transferencia inmediata.

• Escuela construida dentro del proyecto.

• Transporte público disponible en la zona.

• Acceso 100% pavimentado y conexión con avenidas estratégicas.

Urupé es ideal para quienes buscan invertir en una zona de rápido crecimiento, con la seguridad de que su patrimonio está respaldado por una comunidad en constante desarrollo.

Con más de dos décadas de trayectoria, TECHO ha demostrado ser sinónimo de confianza, respaldo y compromiso con el desarrollo urbano de Bolivia.

Beneficios que hacen de TECHO tu mejor decisión:

• Atención personalizada en sucursales a nivel nacional.

• Facilidad de pago: cuotas accesibles adaptadas a cada cliente.

• Documentación al día y seguridad jurídica en cada proyecto.

• Presencia estrategia en las 4 zonas cardinales de Santa Cruz.

• Más de 100.000 familias beneficiadas.

Invertir en TECHO no es solo comprar un terreno: es asegurar tu futuro, multiplicar tu inversión y garantizar la felicidad de tu familia.

Ver el video:

Mira la programación en Red Uno Play