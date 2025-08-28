“SEER” Legacy: el programa que prepara a jóvenes para liderar empresas familiares en Bolivia

Uno de los mayores retos de las empresas familiares en Bolivia es la sucesión generacional: como asegurar la continuidad de los valores, la visión y la innovación que han sostenido a las compañías a lo largo del tiempo.

Conscientes de esta necesidad, la Sociedad de Evolución Empresarial Responsable (SEER), una iniciativa de Big Brands Bolivia, presentó oficialmente “SEER” Legacy, un programa exclusivo para jóvenes de entre 15 y 22 años, destinado a formar y potenciar a los líderes del mañana.

En esta primera etapa, un grupo de jóvenes se integra a “SEER” Legacy, marcando el inicio de un proyecto visionario que busca preparar a las nuevas generaciones para asumir los retos del liderazgo empresarial, la innovación y la evolución del mindset de los actores que pueden transformar Bolivia en el lugar con el que todos soñamos.

“SEER” Legacy está inspirado en el éxito y la proyección de la Sociedad de Evolución Empresarial Responsable, donde participan más de 200 líderes empresariales comprometidos con su desarrollo personal. Hoy, esta visión se expande a los jóvenes, muchos de ellos hijos de líderes del SEER, abriendo un espacio único para su formación y continuidad en el legado empresarial familiar.

Este lanzamiento cuenta con el compromiso y la participación activa de sus Partners, entre los que destacan grandes marcas como: Banco Mercantil Santa Cruz S.A., Yanbal Bolivia, Pil Andina, Pedro del Hierro, Sportmotion y Hotel Hampton by Hilton. Asimismo, acompañan como Partners Estratégicos: Pacto Global Red Bolivia, REF Executive Forums Santa Cruz/Cochabamba, Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership, Universidad Católica Boliviana UCB Santa Cruz y Moreno Baldivieso. Y como Media Partners: Red Uno de Bolivia, Gente Motivando Gente y Economy Bolivia.

Con esta primera integración de jóvenes, “SEER” Legacy abre un nuevo capítulo en la construcción de comunidades empresariales con visión a largo plazo, asegurando la continuidad generacional que mantendrá vivo el liderazgo empresarial en Bolivia.

