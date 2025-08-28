El Rally Mundial de Paraguay, que se desarrolla del 28 al 31 de agosto, inició con una jornada de shakedown que dejó a Nataniel Bruun como protagonista. El piloto boliviano, único representante nacional en el evento, se impuso en la categoría WRC3 a bordo de su Ford Fiesta Rally 3, superando al italiano Matteo Fontana y al peruano André Martínez, quienes completaron el podio.

Esta destacada actuación marca un comienzo prometedor para Bruun, quien se enfrenta a algunos de los mejores competidores del mundo en una de las competencias más importantes del automovilismo internacional. El Rally del Paraguay contará con la presencia de diez pilotos en la categoría principal Rally1, incluidos campeones mundiales como Sébastien Ogier, Kalle Rovanpera, Elfyn Evans y Thierry Neuville, garantizando un espectáculo de alto nivel.

Con su velocidad y consistencia, Nataniel Bruun busca dejar en alto el nombre de Bolivia en un evento que promete emociones intensas desde la primera etapa hasta la última. La participación del piloto boliviano se convierte en un hito para el automovilismo nacional, mostrando que la bandera tricolor puede competir al más alto nivel internacional.

Mira la programación en Red Uno Play