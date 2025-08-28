Messi anuncia su despedida de las Eliminatorias en Argentina: “Va a ser especial”

Lionel Messi confirmó lo que durante meses fue un secreto a voces: el encuentro ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas será su despedida oficial de este torneo en Argentina.

“Va a ser especial, porque es mi último partido de Eliminatorias en el país y quiero vivirlo con mi familia”, declaró el rosarino, de 38 años, quien será nuevamente capitán de la Albiceleste en el estadio Monumental.

El astro de Inter Miami, que atraviesa un gran momento en la Leagues Cup, detalló que estará acompañado por sus seres queridos en esta jornada única. Aunque aclaró que seguirá ligado a la Selección, dejó en claro que este será el cierre de una etapa en Buenos Aires. Tras el duelo frente a la Vinotinto, la Argentina deberá viajar a Quito para medirse con Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias.

Pese a la despedida en el país, Messi tendrá más compromisos con la camiseta albiceleste. El calendario incluye amistosos internacionales en octubre y noviembre, además de la Finalissima frente a España en marzo de 2026, siempre que la Roja confirme su clasificación al Mundial.

Con la emoción latente, el capitán insistió en que lo vive como una celebración y no como una despedida amarga. “Lo vamos a vivir de una manera muy especial”, señaló, dejando entrever que el Monumental vibrará como nunca en el adiós de Messi a las Eliminatorias en Argentina.

