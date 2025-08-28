El fútbol argentino se vistió de luto con la noticia del fallecimiento de Mateo Briseño, juvenil nacido en 2009 y parte del “bloque azul” de las divisiones inferiores de Atlético Tucumán, según informaron medios de ese país. El club comunicó la triste noticia a través de sus redes sociales, expresando su acompañamiento a la familia y seres queridos del joven:

“Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma. Siempre en la memoria Decana”.

Mateo, nacido en Concepción, a 80 km de la capital tucumana, se desempeñaba como lateral izquierdo y había transitado por la escuelita e inferiores del Decano. En los últimos meses, enfrentaba una enfermedad que finalmente terminó con su vida, impactando fuertemente en el fútbol local y generando homenajes y mensajes de apoyo por parte de clubes y la comunidad deportiva de la provincia.

San Martín de Tucumán, rival histórico, también manifestó su dolor:

“Enviamos nuestro más sentido pésame a la institución y a todos sus seres queridos en este difícil momento”. Concepción Fútbol Club destacó la relación familiar con Damián Briseño, exjugador de la institución: “Enviamos nuestras condolencias a sus padres, familiares y amigos. QEPD”. PUCAT se sumó al duelo destacando la irreparable pérdida del joven jugador.

El velatorio de Mateo Briseño se realiza hoy 28 de agosto en la Sala Serra, ubicada en la ciudad de Concepción, donde familiares, amigos y compañeros del fútbol tucumano se reunieron para despedirlo y rendir homenaje a su memoria.

