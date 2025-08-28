Fiscalías de Bolivia y Perú suscriben acuerdo de cooperación contra crimen organizado transnacional

El convenio permitirá intercambiar información y realizar investigaciones conjuntas frente a delitos como narcotráfico, trata de personas, corrupción y lavado de activos.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y la fiscal de la Nación del Perú, Delia Espinoza Valenzuela, suscribieron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
“Este acuerdo representa un paso firme hacia una cooperación más eficaz, directa y estratégica frente a estructuras criminales que no conocen fronteras. Estamos comprometidos con una justicia articulada frente al narcotráfico, la trata de personas y la corrupción transnacional”, afirmó Mariaca.
El objetivo central es compartir capacidades y conocimientos institucionales que permitan a los Ministerios Públicos de ambos países cumplir con mayor eficacia sus atribuciones frente a delitos de alta complejidad que afectan a la región andina y a América Latina.
Áreas de cooperación
El acuerdo establece el intercambio de información relevante y confidencial para investigaciones vinculadas con:
Toda información será remitida a las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado de Bolivia y Perú.
Mecanismos operativos
Entre los mecanismos de cooperación previstos se incluyen:
Estas acciones se enmarcarán en los convenios internacionales suscritos y en la normativa interna de ambos países.
