Nacionales

Fiscalías de Bolivia y Perú suscriben acuerdo de cooperación contra crimen organizado transnacional

El convenio permitirá intercambiar información y realizar investigaciones conjuntas frente a delitos como narcotráfico, trata de personas, corrupción y lavado de activos.

Hans Franco

28/08/2025 18:41

Foto: Los fiscales generales de Bolivia y Perú (Fiscalía)
PERÚ

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y la fiscal de la Nación del Perú, Delia Espinoza Valenzuela, suscribieron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

“Este acuerdo representa un paso firme hacia una cooperación más eficaz, directa y estratégica frente a estructuras criminales que no conocen fronteras. Estamos comprometidos con una justicia articulada frente al narcotráfico, la trata de personas y la corrupción transnacional”, afirmó Mariaca.

El objetivo central es compartir capacidades y conocimientos institucionales que permitan a los Ministerios Públicos de ambos países cumplir con mayor eficacia sus atribuciones frente a delitos de alta complejidad que afectan a la región andina y a América Latina.

 

Áreas de cooperación

El acuerdo establece el intercambio de información relevante y confidencial para investigaciones vinculadas con:

  • Tráfico ilícito de drogas e insumos químicos.
  • Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
  • Corrupción y lavado de activos.
  • Financiamiento del terrorismo.
  • Delitos ambientales y cometidos por organizaciones criminales.

Toda información será remitida a las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado de Bolivia y Perú.

 

 Mecanismos operativos

Entre los mecanismos de cooperación previstos se incluyen:

  • Equipos Conjuntos de Investigación.
  • Transmisiones espontáneas de información.
  • Uso de técnicas especiales de investigación.
  • Ejecución de entregas vigiladas.

Estas acciones se enmarcarán en los convenios internacionales suscritos y en la normativa interna de ambos países.

 

