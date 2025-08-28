Fiscalías de Bolivia y Perú suscriben acuerdo de cooperación contra crimen organizado transnacional

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y la fiscal de la Nación del Perú, Delia Espinoza Valenzuela, suscribieron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

“Este acuerdo representa un paso firme hacia una cooperación más eficaz, directa y estratégica frente a estructuras criminales que no conocen fronteras. Estamos comprometidos con una justicia articulada frente al narcotráfico, la trata de personas y la corrupción transnacional”, afirmó Mariaca.

El objetivo central es compartir capacidades y conocimientos institucionales que permitan a los Ministerios Públicos de ambos países cumplir con mayor eficacia sus atribuciones frente a delitos de alta complejidad que afectan a la región andina y a América Latina.

Áreas de cooperación

El acuerdo establece el intercambio de información relevante y confidencial para investigaciones vinculadas con:

Tráfico ilícito de drogas e insumos químicos.

e insumos químicos. Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Corrupción y lavado de activos.

Financiamiento del terrorismo.

Delitos ambientales y cometidos por organizaciones criminales.

Toda información será remitida a las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado de Bolivia y Perú.

Mecanismos operativos

Entre los mecanismos de cooperación previstos se incluyen:

Equipos Conjuntos de Investigación.

Transmisiones espontáneas de información.

Uso de técnicas especiales de investigación.

Ejecución de entregas vigiladas.

Estas acciones se enmarcarán en los convenios internacionales suscritos y en la normativa interna de ambos países.

