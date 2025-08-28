Fiscalía socializa “proyecto de ley para la protección de la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes”

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez y funcionarios de la Fiscalía, socializaron a instituciones del Estado, encargadas de las persecución de delitos contra menores de edad y en una feria informativa a la población de la ciudad de La Paz, el “Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales” que es impulsado por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro y que se encuentra para su aprobación en la Cámara de Diputados.

“Debemos manifestar que la finalidad del proyecto del ley es reforzar nuestro Código de Procedimiento Penal, las modificaciones al Código Nino, Niña O Adolescente, que estos hechos que suceden en entornos digitales, se adecuan a los tipos penales lamentablemente de Corrupción de Menores y Pornografía, que tienen penas ínfimas, con este proyecto de Ley vamos abarcar mucho más, se pretende incorporar la prevención y prohibición del contacto con niñas, niños o adolescentes con fines sexuales a través de las tecnologías de la información”, explicó l autoridad a los representes de las instituciones que asistieron a la socialización del documento.

Se socializó el proyecto de ley a representantes de instituciones del Estado, involucradas en la investigación de violencia sexual a menores de edad, como Organización International de Policía Criminal en Bolivia (Interpol). Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (ITCUP). Fundación Puertas Abiertas, Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz y El Alto, entre otras, en la actividad se explicó la importancia de contar con una normativa legal que sancione los delitos de violencia sexual a los niños, niñas y adolescentes, cometidos en entornos digitales.

Asimismo, se realizó una feria informativa en puertas de la Fiscalía Departamental de La Paz, donde funcionarios de la especializada de Género, explicaron a la población los alcances y beneficios del “Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”, normativa que de adecúa al avance tecnológico que actualmente se tiene en las sociedades.

Mira la programación en Red Uno Play