Cae parte de la banda que robó caja fuerte con $us 100.000 en Santa Cruz

A poco más de un mes, el comandante Departamental de la Policía, Rolando Rojas informó que se logró identificar y aprehender a varios de los sujetos implicados en el robo de una caja fuerte con más de $us 100.000 dentro, entre dinero y joyas. Según la investigación se continúa en la búsqueda de cuatro prófugos de nacionalidad peruana.

El hecho delictivo se realizó en la zona de la Mutualista, cuando un grupo de delincuentes, ingresaron a una vivienda para robar una caja fuerte que contenía joyas valuadas en $us 100.000 y $us 6.000 en efectivo.

Según el comandante, en una primera instancia se logró la aprehensión de E.M.C., acusada de proporcionar el transporte a los delincuentes.

“El 22 de agosto en Irvirgarzama se procedió a dar cumplimiento a las ordenes de aprehensión en contra de Henrry R.B. de nacionalidad peruana y María F.B., quienes serían partícipes del robo agravado. El 23 de agosto se procedió a la aprehensión de Rómulo J.C.”, informó el comandante.

El coronel Rojas indicó que durante la aprehensión se logró recolectar diferentes objetos utilizados en el robo como patas de cabras, serruchos, cinceles, amoladoras, taladros y brocas entre otros, así como un arma de fuego que era utilizada para la comisión de los delitos.

“Encontramos una cantidad de relojes entre otros”, afirmó el coronel Rojas.

Según el comandante, aún se continúa buscando el paradero de una persona de nacionalidad peruana, identificado como el ‘Negro Yogi’, que es considerado como el líder de la organización criminal internacional y es el autor intelectual del robo.

También se continúa la búsqueda de otros tres prófugos, todos de nacionalidad peruana.

“Tenemos aprehendidos a Henrry R.B., (peruano), Héctor E.L.D., (con citación), Rómulo A.C (Detención preventiva), María F.B., (Mandamiento y condena), Erlinda M.C. (Detención Preventiva)”, explicó el comandante.

