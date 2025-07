Una pareja de la tercera edad vive momentos de angustia luego de que su domicilio, ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fuera desvalijado por delincuentes que se llevaron una caja fuerte con dinero, joyas y relojes de colección.

Según el testimonio de la propietaria, la caja fuerte contenía al menos $us 100.000 entre joyas y efectivo, además de una valiosa colección de relojes. Este monto contradice la versión oficial del comandante departamental de la Policía, quien inicialmente informó que el robo ascendía a solo $us 10.000.

“Cuando regresé de viaje encontré la casa totalmente revuelta y la caja fuerte ya no estaba. Allí guardábamos todo lo que habíamos ahorrado durante años de trabajo”, relató la afectada a Notivisión. “Al cerciorarme de que no estaba la caja fuerte, que era lo que más valor tenía, ya que contenía joyas y dinero en efectivo —las joyas están evaluadas sobre los $us 100.000”, agregó.

La mujer también contó que: “Aparte de eso, se llevaron una colección de relojes de mi esposo, también relojes míos… Se llevaron todo, todo lo que pudieron. Al extremo de que usaban las fundas como bolsas para meter las cosas. En las imágenes se verá cómo iban guardando todo y se lo llevaban como si fueran bolsas”.

El hecho, registrado el pasado 20 de julio, quedó captado por siete cámaras de seguridad, que muestran a al menos cinco personas participando del hecho: cuatro ingresaron al inmueble y un quinto conductor esperó en un vehículo que fue posteriormente incautado por la Felcc.

“A la fecha no he recuperado absolutamente nada”, manifestó.

Pese a que una mujer, presunta cómplice por haber presuntamente arrendado el vehículo, fue aprehendida, la víctima confirmó que no ha recuperado absolutamente nada de sus pertenencias. “Ruego que se haga justicia. Son cosas que hemos reunido durante toda una vida”, expresó la mujer.

