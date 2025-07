Jorge Richter: "La unidad debería tener la convergencia de Morena, Andrónico y sectores evistas"

Jorge Richter, candidato a la vicepresidencia por Morena, confirmó que aun no oficializaron su retiro de la carrera electoral ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El partido se reunió este martes para analizar su declinación, pero se determinó un cuarto intermedio hasta este miércoles.

"El cuarto intermedio es producto de una militancia, de dirigentes, candidatos que le pidieron a Eva Copa que no tiene que retirar la candidatura, que tiene que seguir, que hay que fortalecer el proyecto social popular en el país, que no se puede dispersar y los esfuerzos no tienen que ser inútiles. Hay que persistir, estar presentes, tratar de construir y articular", indicó Richter en Que No Me Pierda.

Reiteró que Copa siente hostigamiento, sobre todo "en su calidad de mujer", ya que su candidatura y partido está en medio del fuego cruzado de "distintos intereses", presión de distintos partidos políticos. "Ella quiere mostrar que el camino tiene que ser una construcción de unidad, no ir con las fuerzas divididas, no quiere convertirse en la persona que afecte las posibilidades del bloque social y popular. La señal es que puede retirar su candidatura para que otra candidatura con mejores posibilidades, según las encuestas, construya su espacio de unidad y avanzar. Ese es el mejor camino para enfrentar a los sectores que están resucitando el neoliberalismo", explicó.

Respecto a las reacciones al anuncio, dijo que son "especulaciones", en referencia a quienes afirmaron que solo buscan preservar su sigla ya que se arriesgan a perderla si obtienen menos del 3% de votos. "El fondo es dar una señal clara de que el bloque de izquierda en Bolivia tiene que tener unidad y no dividir el voto para ser útil a otras siglas", dijo.

En ese sentido, aseguró que "hay buenas posibilidades" de unidad, aunque hay sectores afectados. "Es una construcción lenta y compleja, pero estamos avanzando. Si esto no preocupara a los sectores de oposición no le hubiesen dado tanta atención, manifestándose de una u otra manera, por toda la publicidad y cobertura que tuvo", agregó.

Richter consideró que la unidad viene por quien tiene "mayores posibilidades, siempre" y tiene que "estar inscrito" con posibilidades electorales. Comentó que no es la opción de Eduardo Del Castillo (candidato del MAS-IPSP); sino más de Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) que está en carrera electoral y tiene posibilidades. Dijo que "hay que conversar mucho" con Andrónico y también con quien tiene una base social muy importante, que es el expresidente Evo Morales, "hay que saber qué va a hacer con aquello, hacia dónde irá su involucramiento o se mantendrá al margen", añadió.

"Esta unidad debería tener la convergencia de criterios fundamentalmente de Morena, Andrónico y los todos sectores del entorno evista, sus operadores políticos. El MAS puede sumarse, debería, tiene que tener fuerza electoral. Hay una situación económica del país que no puede explicar Eduardo Del Castillo y se terminará enredando en querer diferenciarse de un gobierno con el cual estuvo hasta último minuto, sin ningún criterio crítico", detalló.

Por otro lado, afirmó que se tienen conversaciones con "todos los actores" del bloque social popular en el país. Si se logran acuerdos, serán comunicados. "Las intenciones son buenas, pero también hay intereses. Hay frenos y facilidades. Por encima de lo mediático, estamos avanzando y logramos sentarnos. Es necesario que el bloque social popular pueda tener fuerza para enfrentar la resurrección del ajuste estructural, que será doloroso para la gente. Hay otras maneras de llevar adelante el ordenamiento de nuestra economía. Hay otras posibilidades en el país que deben tener fuerza electoral", añadió.

