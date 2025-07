Panificadores de El Alto denuncian retrasos en la distribución de harina y exigen respuesta del Gobierno

El presidente de la Federación de Panificadores de El Alto, Juan de Dios Castillo, denunció serios retrasos en la entrega de harina por parte de EMAPA, pese a que el sector asegura estar cumpliendo con el convenio firmado con el Gobierno para mantener el precio del pan de batalla.

“Hoy nos entregaron harina, pero corresponde al mes de junio. Seguimos con un mes de retraso y eso nos obliga a sacrificarnos para cumplir con la población, pero el Gobierno no reconoce ese esfuerzo”, afirmó Castillo, visiblemente molesto.

Según EMAPA, en las últimas horas se distribuyeron 6.800 bolsas de 50 kg para La Paz y El Alto. Sin embargo, el dirigente aclaró que se trata de cupos atrasados: “Lo que hemos recibido es harina de junio. En agosto recién nos entregarán lo que corresponde a julio. La gente debe entender que estamos trabajando con un mes de desfase”.

Castillo cuestionó la falta de regularidad en la entrega de insumos y pidió una explicación directa al ministro sobre por qué no se cancela a los proveedores, ya que esa sería la raíz del problema: “Los proveedores nos dicen que no les pagan, pero el gerente de EMAPA asegura que sí. Ya no creemos en declaraciones, queremos una reunión urgente con el ministro para que aclare esta situación”.

El dirigente advirtió que las bases están cada vez más presionadas por la falta de insumos y no descartó medidas de presión si en 24 horas no hay respuesta oficial. En medio de la polémica, Castillo reiteró que los panificadores mantienen su compromiso de no elevar el precio del pan de batalla mientras el convenio se cumpla: “Nuestro acuerdo está vigente hasta diciembre. No queremos subir el precio, queremos harina a tiempo. Si el Gobierno no cumple, la situación será insostenible”.

La Federación de Panificadores de El Alto convocó a un ampliado nacional para definir acciones si la crisis no se resuelve. Mientras tanto, la población teme que la falta de regularidad en la entrega de harina termine afectando el abastecimiento y el precio del pan en las próximas semanas.

Mira la programación en Red Uno Play