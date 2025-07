“No hemos podido recuperar nada”: Afectada de robo de $us 100.000 revela nuevos datos sobre los delincuentes

A una semana del robo de una caja fuerte en un domicilio en la zona norte de la capital cruceña, la afectada afirma que no se ha recuperado ningún objeto ni se ha identificado a los autores, a pesar de que los registros de video muestran a los implicados con el rostro descubierto.

“Hay una mujer detenida que declaró haber compartido bebidas con los delincuentes esa noche, y señala que uno de ellos sería peruano. Pero hasta ahora no se recupera absolutamente nada. Ya pasó una semana, el robo fue el 20 de julio”, declaró la afectada en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Según el relato, la investigación indica que el chofer del vehículo utilizado en el robo sería de Santa Cruz, mientras que los otros implicados serían de nacionalidad peruana y mexicana.

En una declaración inicial, las autoridades policiales señalaron que el contenido robado tendría un valor aproximado de $us 10.000, sin embargo, la propietaria aclaró que la cifra real supera los $us 100.000, incluyendo joyas, dinero en efectivo y relojes de colección.

“En ese momento estimé que el robo superaba los 100 mil dólares, pero después me di cuenta de que también se llevaron la colección de relojes de mi esposo y los míos. Usaron el edredón de mi cama para arrastrar la caja fuerte y las fundas de las almohadas como bolsas. Arrasaron con todo”, relató la víctima.

