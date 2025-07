Envían con detención preventiva al sujeto que agredió con ladrillo y fierro a una familia en El Alto

El Abogado Miguel Chávez, defensa legal de la familia agredida por un sujeto comerciante de una ferretería en la ciudad de El Alto, manifestó que este martes la justicia determinó enviar por tres meses con detención preventiva al sujeto agresor, el mismo que será trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz.

Sin embargo, el abogado lamentó la medida, debido a que señala que existen los suficientes elementos para determinar que el sujeto cometió los presuntos delitos, como ser homicidio e infanticidio en grado de tentativa.

Los dos niños que presenciaron el hecho estarían muy afectados, sin embargo, pese a existir estas pruebas contundentes, la juez no había tomado en cuenta estos elementos, señaló.

Así mismo, dijo que apelarán la disposición y como primera medida solicitarán que el sujeto sea enviado preventivamente por seis meses a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, tomando en cuenta la agresividad del sujeto.

“Es lamentable la decisión de la juez, no vio la magnitud de agresividad no solamente en contra de los niños, sino de la sociedad, le da tres meses, nosotros pedimos seis meses, porque hay muchos actos que investigar. No se tomó en cuenta que esta persona fue buscada y se allanó domicilios, además intentó eliminar a los niños con un objeto contundente en mano”, afirmó Chávez.

