Federación Tupac Katari rechaza candidatura de Mariana Prado a la Vicepresidencia y lanza ultimátum a Andrónico

El ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari, David Mamani, manifestó el rechazo de las bases campesinas a la postulación de Mariana Prado como candidata a la vicepresidencia por la Alianza Popular. El dirigente afirmó que Prado no representa al campo popular ni fue elegida orgánicamente, lo que ha generado molestia entre sectores rurales del occidente del país.

“Nos dicen a ver David, no seas tan co…, date cuenta pues, por lo menos que cambie la vicepresidenta; es una jailona que no va a trabajar nada por nosotros’”, relató Mamani, citando expresiones de su base social que considera que Prado no tiene cercanía con el movimiento indígena originario ni con las luchas del sector rural.

El dirigente explicó que inicialmente vieron con esperanza la candidatura de Andrónico Rodríguez, a quien consideraban la única alternativa del movimiento popular. Sin embargo, el nombramiento de Prado ha generado un descontento creciente. “La compañera no tiene trayectoria en nuestras luchas, no proviene del movimiento campesino y no fue elegida por las organizaciones sociales. Por eso pedimos que se revise su postulación”, señaló.

Ante la falta de respuesta a sus demandas, Mamani informó que se ha emitido un ultimátum a Andrónico Rodríguez para que sustituya a Mariana Prado, advirtiendo que de no hacerlo, podrían tomar una posición política.

