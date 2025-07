“Me querían llevar a La Paz sin avisar a nadie”, relató tiktoker tras su liberación

El Ministerio Público determinó no formular cargos contra Juan Carlos Villafuerte, el joven tiktoker que fue aprehendido por expresar opiniones sobre la situación económica del país en redes sociales, particularmente sobre la cotización del dólar.

"Me interceptaron cuando iba a mi oficina. Me mostraron una orden de aprehensión y me sorprendió porque nunca antes me había llegado una notificación previa.", relató en entrevista con El Mañanero. "Me subieron y me dijeron que ya tenía mi pasaje comprado para La Paz a las 3 de la tarde".

Su detención provocó una reacción inmediata en redes sociales, medios de comunicación y entre autoridades locales. Vecinos, activistas y hasta concejales organizaron una vigilia para evitar su traslado.

“Lo que hicieron fue un abuso total, ¿no? Contra la libre expresión… porque tampoco es que dije algo que era mentira, ¿no? Era algo 100% real.”

El abogado defensor, Dr. Andrés Ritter, calificó el proceso como un abuso de poder: "Ganó la democracia, ganó Bolivia. No se puede criminalizar una opinión que representa el sentir de muchos bolivianos". Además, señaló que no existían fundamentos legales para imputar a Villafuerte, por lo que el Ministerio Público determinó no presentar cargos formales y le otorgó libertad irrestricta.

Villafuerte cree que su aprehensión pudo estar relacionada con críticas anteriores que hizo a la gestión municipal: “Antes del video donde salgo agradeciendo, fíjense mis últimos tres videos sobre quién más o menos va dirigido y se pueden dar cuenta ahí […] quién fue el que posiblemente movió esto.”

El abogado Ritter anunció que se presentarán acciones legales y disciplinarias contra los funcionarios públicos involucrados, además de pedir el traslado del caso a Santa Cruz y su eventual cierre definitivo.

Finalmente, Juan Carlos aseguró que continuará generando contenido informativo y fiscalizador. "Como ciudadano, seguiré opinando. No podemos vivir con miedo", concluyó.

