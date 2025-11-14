Fingió cáncer, hicieron una colecta y ahora pidió perdón: el caso que sacudió TikTok

La influencer británica Brittany Miller, una figura fuerte en TikTok con más de 3,5 millones de seguidores, reconoció públicamente que mintió sobre un falso diagnóstico de cáncer. Es la primera vez que la creadora explica el origen de la historia que arrastra desde 2017, asume su responsabilidad y detalla cómo el escándalo afectó su vida personal y pública.

La confesión y una mentira nacida en plena crisis

El 10 de noviembre pasado, Miller volvió al centro de la polémica al publicar un video en su cuenta de TikTok (@brittanyhmillerrr). Allí admitió haber fingido cáncer durante una etapa en la que atravesaba una profunda crisis emocional tras la muerte de su pareja y la pérdida reciente de su empleo.

“No me di cuenta de lo mal que estaba”, dijo entre lágrimas. También aclaró que nunca buscó obtener dinero ni manipular a sus seguidores, según publicó Us Weekly.

En su relato, explicó que, en ese momento, solo compartió la mentira con personas de su círculo íntimo, intentando no perder a quienes sentía que se alejaban. Pero la historia volvió a tomar fuerza cuando The Sun rescató el caso, reactivando el interés mediático y presionando a la influencer a hablar públicamente.

La colecta que encendió las alarmas

El escándalo escaló cuando amigos de Miller, creyendo su versión, organizaron una campaña para recaudar fondos. La influencer aseguró que, al enterarse, pidió que el sitio se cerrara inmediatamente y negó haber recibido dinero.

Según dijo, solo dos personas alcanzaron a donar antes del cierre. “No saqué ni un centavo. He crecido gracias a esto. Estoy trabajando para ser la mejor versión de mí misma”, afirmó para despejar dudas sobre una posible estafa.

Aun así, muchos usuarios continúan desconfiando. Miller insiste en que nunca buscó un beneficio económico y que el episodio la obligó a enfrentar sus problemas de salud mental y a pedir ayuda profesional.

Consecuencias legales y un proceso poco claro

A nivel legal, el caso sigue envuelto en confusión. Newsweek informó que Miller habría sido condenada en 2020 por fraude mediante falsa representación, con una condena condicional de 12 meses y una compensación económica. Sin embargo, la BBC señaló que la policía de Thames Valley nunca confirmó oficialmente esa condena, aunque sí aseguró que la investigación concluyó.

La falta de claridad judicial reaviva el debate sobre la responsabilidad moral y legal de los creadores de contenido, especialmente cuando sus seguidores se convierten en actores involuntarios de la historia.

Reacciones en redes: apoyo, críticas y dudas

El video de la confesión superó los ocho millones de visualizaciones en pocas horas y acumuló más de 11.000 comentarios. La comunidad quedó partida en dos: quienes la respaldan por asumir su error y quienes le recuerdan que tardó ocho años en contarlo.

Mensajes como “No eres esa persona ya. La vida sigue” conviven con críticas duras de usuarios que sienten traicionada la confianza colectiva. El caso volvió a poner sobre la mesa la exposición de temas sensibles en redes y la creciente discusión sobre cuánto deberían rendir cuentas los influencers.

Salud mental y reconstrucción

En la parte final de su video, Miller volvió al eje de su mensaje: la salud mental. Contó que la experiencia la llevó a reorganizar su vida, mudarse, buscar ayuda profesional y rodearse de un entorno más estable. También destacó el apoyo de su actual pareja, Ash Griffiths.

“Sé lo que es estar en un lugar muy, muy oscuro y quiero ayudar a otros que pasan por lo mismo”, afirmó.

Agradeció a quienes se mantuvieron a su lado aun sin conocer toda la historia. Reconoció que, si pudiera volver atrás, desharía todo, pero aseguró que el episodio marcó un antes y un después en su vida y la empujó a asumir sus errores para reconstruirse.

