Lluvias persistentes en Cochabamba: pronostican tormentas hasta el domingo

El departamento de Cochabamba registrará lluvias persistentes hasta el domingo, tanto en la región andina como en los valles y el trópico, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

“Tenemos pronóstico de precipitación desde hoy, jueves 13, en la zona andina, donde mañana viernes tendremos la mayor cantidad de lluvia, con una lámina de hasta 26 milímetros”, informó el director del Senamhi Cochabamba, Érick Sosa.

En esta región, las temperaturas mínimas bordearán los 2 grados Celsius, mientras que las máximas llegarán a 12 y 13 grados.

En los valles, las mínimas se mantendrán alrededor de 12 grados Celsius y las máximas oscilarán entre 24 y 28 grados. También se prevén precipitaciones hasta el domingo, y este viernes se registrará la lluvia más intensa, con 23 milímetros, según la entidad meteorológica.

En el Trópico de Cochabamba, se pronostican tormentas eléctricas y lluvias constantes. “El mayor volumen de precipitación será mañana viernes, con láminas de hasta 52 milímetros”, indicó Sosa. Las temperaturas mínimas estarán entre 16 y 17 grados, y las máximas entre 25 y 30 grados.

Sosa añadió que las lluvias abarcarán casi todo el país, por lo que se mantiene vigente la alerta naranja hasta el lunes. Se prevén lluvias fuertes y tormentas eléctricas aisladas desde el miércoles hasta la tarde del sábado 15 en Tarija, Pando, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Cochabamba.

Finalmente, el Senamhi analiza la posible emisión de una alerta hidrológica ante un aumento súbito del nivel de los ríos, información que será comunicada oportunamente.

Mira la programación en Red Uno Play