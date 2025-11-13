Ebrio desata su furia contra un árbol y termina en el suelo en plena calle de Quillacollo (VIDEO)

Un insólito hecho ocurrió cerca de las 3:00 de la madrugada en la avenida Fructuoso Mercado, en el municipio de Quillacollo, y fue captado por cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa a un joven en aparente estado de ebriedad que, sin motivo aparente, comienza a golpear y arrancar ramas de un pequeño árbol plantado en la acera. Durante casi tres minutos, el sujeto descarga su furia contra la planta, incluso propinándole varias patadas.

En un momento, su pierna queda enganchada entre las ramas, provocando que pierda el equilibrio y caiga al suelo, lo que generó risas entre algunos testigos que presenciaron la escena desde una distancia prudente.

Tras el bochornoso incidente, el individuo se reincorpora tambaleando y abandona el lugar, dejando el árbol visiblemente dañado y parte del follaje desparramado sobre la vereda.

Vecinos de la zona denunciaron que este tipo de episodios son cada vez más frecuentes durante las madrugadas, cuando personas en estado de ebriedad transitan por el lugar.

