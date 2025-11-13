TEMAS DE HOY:
Comunidad

Plaza 24 de Septiembre cerrará al tránsito vehicular los domingos hasta diciembre: ¿Cuál es la razón?

Las autoridades municipales resaltan que esta medida no solo permitirá disfrutar de un espacio libre de vehículos, sino que también fomentará la integración de los vecinos y visitantes mediante actividades culturales y recreativas.

Charles M. Flores

13/11/2025 12:37

Plaza 24 de Septiembre será peatonal los domingos hasta diciembre. FOTO: Tomada de internet.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra anunció que, a partir del domingo 16 de noviembre, la Plaza 24 de Septiembre permanecerá cerrada al tráfico vehicular todos los domingos. La medida busca ofrecer a las familias un ambiente navideño seguro y lleno de alegría, según el comunicado oficial del municipio.

Durante diciembre, la iniciativa se extenderá también a los sábados, con actividades familiares, música y decoraciones desde las 16:00 hasta las 22:00 horas.

“Invitamos a toda la población a compartir y vivir la magia de la Navidad en el corazón de nuestra ciudad”, concluye el documento.

Las autoridades municipales resaltan que esta medida no solo permitirá disfrutar de un espacio libre de vehículos, sino que también fomentará la integración de los vecinos y visitantes mediante actividades culturales y recreativas propias de la temporada navideña.

Los ciudadanos que se desplacen por el centro de Santa Cruz deberán tomar rutas alternas y planificar sus traslados, mientras que los peatones podrán recorrer la plaza de manera segura y disfrutar de un ambiente festivo diseñado para toda la familia.

 

