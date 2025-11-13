TEMAS DE HOY:
Comunidad

Comcipo radicaliza protestas y bloquea el ingreso a la Alcaldía de Potosí

El Comité Cívico de Potosí lideró una movilización que terminó con el tapiado de las puertas del gobierno municipal. Exigen la renuncia de los concejales y de la alcaldesa interina en medio de una creciente crisis política.

Silvia Sanchez

13/11/2025 14:50

Foto Red Uno
Potosí, Bolivia

Una jornada de alta tensión se vivió en Potosí luego de que organizaciones sociales, encabezadas por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), tapiaran y cerraran las puertas del edificio del gobierno municipal como medida de presión.

La movilización llegó hasta la plaza 10 de Noviembre, donde los participantes realizaron un mitin en el que determinaron radicalizar las protestas en demanda de la renuncia de todos los concejales y de la alcaldesa interina.

“Lo que viene es esta marcha por la dignidad del pueblo potosino. Estos concejales están a tiempo de irse. Han sido la vergüenza del pueblo y esto tiene que terminar aquí”, declaró el presidente de Comcipo, Alberto Pérez.

El dirigente advirtió además que, si las autoridades no renuncian, las movilizaciones se intensificarán:

“Si no es a las buenas, va a ser a las malas”, sentenció.

La protesta surge tras los recientes cambios en la Alcaldía interina de Potosí, que generaron fuertes críticas y divisiones dentro del Concejo Municipal, profundizando la crisis política local.

