El Reto Santé vuelve más desafiante que nunca: esfuerzo, concentración y adrenalina pura

El evento más esperado del año regresa con nuevas pruebas, grandes premios y desafíos extremos que pondrán a prueba el cuerpo y la mente de los participantes. La cita es este viernes 14 de noviembre en el Centro Comercial Las Brisas.
13/11/2025 14:07
Todo listo para el Reto Santé 2025. El evento que se ha convertido en un ícono del esfuerzo, la resistencia y la pasión boliviana regresa más grande, más emocionante y más desafiante que nunca.
Tras el éxito de la pasada gestión, esta edición promete más adrenalina, mejores premios y pruebas que exigirán al máximo el cuerpo y la mente de los 30 competidores.
Los participantes ya están listos y todo está preparado para el esperado desafío. Durante la competencia, deberán superar diversas pruebas que los llevarán al límite: desde deportes con una sola mano hasta rutinas de baile, juegos de mesa y dinámicas sorpresa que prometen dejar a todos con la boca abierta.
Este viernes 14 de noviembre, desde las 11:00 a.m., el público podrá vivir la emoción del evento en vivo desde el Centro Comercial Las Brisas, o seguir la transmisión a través de Red Uno y las redes sociales de Santé.
La edición 2025 promete romper récords y consolidarse como el evento más esperado del año.
