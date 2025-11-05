Cuatro mujeres, un crimen y una verdad incómoda: 'Prime Time' llega a Chaplin Show

La obra que convierte el morbo en justicia en vivo… y al público en juez del veredicto final.

Por primera vez en Santa Cruz, esta propuesta teatral producida y dirigida por Scarlet Rodríguez invita al espectador a dejar de ser solo público y convertirse en juez. La puesta en escena se presentará los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre, a las 20:00 horas en Chaplin Show.

Lo que hace única a esta obra

Interacción total: cada espectador se convierte en juez y protagonista del veredicto.

Musical + sátira + drama: luces, cámaras, aplausos enlatados y música en vivo transforman cada escena en puro espectáculo.

Crítica social: un espejo que muestra cómo la televisión transforma el dolor en entretenimiento y el morbo en tendencia.

Historias intensas: Agostina, Laura, Ana Karen y Lucía son mujeres atravesadas por la violencia, el amor, la manipulación y la desesperación. Ahora, sus secretos salen a la luz.

Los rostros del juicio

Sandra Parada es Anto, la conductora estrella: brillante, cínica y adicta al rating.

Flavia Meyer interpreta a Agostina, la sobreviviente: una mujer marcada por la violencia y la necesidad de ser escuchada.

Patricia Añez encarna a Laura, la imperturbable: una enfermera que defiende su crimen como un acto de amor.

Guísela Santa Cruz da vida a Ana Karen, la furiosa: una mujer llevada al límite por el control y la humillación.

Gloria Mariana Limpias es Lucía, la enigmática: una escritora acusada de un asesinato sin cuerpo ni cierre.

Paolo Sejas interpreta varios roles, encarnando a cuatro villanos clave dentro de la trama.

Cada historia, atravesada por la ironía y la emoción, refleja las múltiples formas en que las mujeres son juzgadas por el sistema, los medios y la propia audiencia.

Una experiencia teatral que rompe esquemas

El teatro se convierte en televisión… y la tragedia en espectáculo.

La acción transcurre dentro de un programa ficticio llamado “El Show del Crimen”, con música en vivo, aplausos enlatados, pausas comerciales y menciones de marca en los momentos más absurdos e inoportunos.

Bajo el brillo de las luces y el ruido de las cámaras, se revela la ironía de un formato que vende dolor como entretenimiento y convierte la justicia en rating. La puesta en escena rompe constantemente la cuarta pared, haciendo que el espectador deje de ser público y se vuelva parte del show.

El resultado: una experiencia intensa, incómoda y fascinante que expone —con ironía y crudeza— la delgada línea entre la empatía y el morbo.

Fotos: Pedrinho Rojas

Por qué no te lo puedes perder

Una obra que mezcla emoción, tensión y reflexión en cada minuto.

Historias de mujeres reales enfrentadas a decisiones extremas.

Una experiencia inmersiva y provocadora que desafía al público y deja una pregunta en el aire:

¿Quién está realmente siendo juzgado? ¿Las acusadas… o nosotros?

Entradas y reservas: 77045044.

