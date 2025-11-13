Identifican y citan a los padres del recién nacido hallado sin vida en Santa Cruz

La Policía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia confirmaron la identificación de los padres del bebé que fue hallado sin vida en inmediaciones de las calles Ñuflo de Chávez y Warnes, zona del primer anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ambos progenitores fueron citados por el Ministerio Público para declarar y explicar las circunstancias que llevaron al abandono del menor.

El hallazgo causó profunda consternación entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades al notar una caja sospechosa en la vía pública. Personal de la División de Homicidios acudió al lugar y confirmó que en el interior se encontraba el cuerpo sin vida de un bebé prematuro.

“Involucrado en un caso donde hubiera habido un bebé recién nacido abandonado. En las imágenes se puede ver cómo una persona en aparente situación de calle transportaría una caja en la cual se encontraba este feto, bebé recién nacido”, explicó Raúl Yabeta, director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

De acuerdo con la investigación preliminar, los datos obtenidos en la maternidad y las manillas de identificación halladas dentro de la caja permitieron establecer la identidad de los padres. “Conforme a los registros, se trata de un nacimiento prematuro de aproximadamente cinco meses. El bebé falleció por insuficiencia respiratoria, según el certificado de óbito”, precisó Yabeta.

Lo que preocupa a las autoridades es que, tras recibir el cuerpo, los padres habrían decidido abandonarlo en la vía pública.

“Ambos progenitores ya han sido identificados con nombre y apellido y fueron citados para prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público”, agregó el director.

Mira la programación en Red Uno Play