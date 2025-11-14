Director asegura que el bebé abandonado en una caja, nació sin vida en la Maternidad

Las investigaciones por la muerte del bebé hallado en la calle Nicanor Salvatierra, en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra, avanzan bajo la dirección del Ministerio Público. Mientras tanto, la Maternidad Percy Boland presentó su versión oficial y confirmó que el neonato llegó sin signos vitales a la institución.

Según el director del hospital materno, Mario Herbas, el bebé fue trasladado desde la Villa Primero de Mayo en ambulancia y atendido de inmediato en emergencias; sin embargo, ya no había posibilidad de reanimación.

“El bebé llegó con una amenaza inminente de parto inmaduro; estaba muerto dentro del vientre de la mamá”, explicó la autoridad médica. Indicó además que la madre presentaba complicaciones graves debido a una ruptura prematura de membranas e infección avanzada.

El nacimiento se produjo en la misma Maternidad y, tras constatarse que el feto no tenía vida, se emitió el certificado correspondiente. “Se hizo el certificado de óbito (muerte fetal) y se lo entregó a la pareja de la madre. Él firmó y dejó su huella en la historia clínica”, señaló Herbas.

La madre, de 23 años, permaneció internada debido a un cuadro de endometritis y sepsis, por lo que no pudo acompañar el traslado del cuerpo. Continúa bajo tratamiento antibiótico y observación médica.

El director confirmó que la persona que retiró el cuerpo fue la pareja de la joven, quien figura con su nombre completo, firma y huella dactilar en el expediente clínico. Esa información ya fue remitida a la Fiscalía para determinar qué ocurrió posteriormente y cómo el bebé terminó abandonado en vía pública.

Este caso corresponde al segundo neonato encontrado sin vida en los últimos días en la capital cruceña. Las investigaciones continúan para establecer posibles responsabilidades penales.

