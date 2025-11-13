Fiscalía solicita informe a la Maternidad por caso de bebé hallado sin vida en Santa Cruz

La Maternidad Percy Boland de Santa Cruz recibió un requerimiento fiscal para entregar un informe sobre el caso del bebé recién nacido encontrado sin vida dentro del primer anillo de la capital cruceña. La institución tiene un plazo de 24 horas para remitir la información solicitada y confirmar o descartar si el menor nació en ese nosocomio.

El director de la maternidad, Mario Herbas, informó que se ha iniciado una revisión detallada de los registros clínicos y de nacimientos recientes, a fin de colaborar con la investigación.

“Nos han mandado un requerimiento fiscal para ver si no han nacido aquí en la institución. Estamos haciendo las investigaciones, se está solicitando en la base de datos, con el nombre de la madre, me imagino, que han mandado el requerimiento fiscal, y de acuerdo a eso vamos a dar la información”, explicó.

Herbas recordó que la Maternidad Percy Boland cuenta con protocolos estrictos para la identificación y registro de cada nacimiento.

“Siempre que se va a atender un parto, una cesárea, una cirugía, todo eso se informa al pediatra y al equipo médico quirúrgico. El pediatra recibe al bebé y se le coloca una manilla de identificación en el bracito”, señaló.

Asimismo, el director precisó que cada recién nacido es registrado con su huella plantar, la huella de la madre y la firma de la progenitora, además de los datos completos de identificación, lo que permite verificar con exactitud si el bebé provino de esa institución.

