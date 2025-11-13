Fiscalía confirma que el bebé hallado muerto en el Avión Pirata nació con vida; buscan a la madre

La Fiscalía de Santa Cruz abrió una investigación en contra de la madre del recién nacido hallado sin vida la pasada semana en inmediaciones del Avión Pirata. Las autoridades confirmaron que el menor nació con vida y pidieron a la mujer que se presente a declarar para esclarecer las circunstancias del hecho.

“Se ha dado inicio de investigación en contra de la madre del bebé recién nacido. Se tiene documentación importante, idónea, que permite establecer que el niño nació con vida y que la madre está siendo buscada. Esperamos que ella se presente de manera voluntaria, con el objeto de prestar declaración y aclarar las circunstancias que la llevaron a realizar lo que hizo”, informó la fiscal de materia Rosemary Barrientos.

De acuerdo con la representante del Ministerio Público, ya se recibieron declaraciones de varios familiares de la mujer y se conoce su lugar de residencia y trabajo; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ante las autoridades.

“La estamos buscando, esos son los elementos primarios. Ya hemos recibido declaraciones de varios miembros de su familia, sabemos dónde vive y dónde trabaja, pero en este momento no ha sido habida”, añadió Barrientos.

La fiscal confirmó que se trasladó hasta el municipio de Pailón, donde reside la familia de la joven. Durante la visita, incluso logró contactarse telefónicamente con la madre de la principal investigada.

“Estuve todo el día de ayer en la localidad de Pailón, tomé contacto con varios de sus familiares y también con la madre, quien, por cierto, se apersonará a la Policía el día de hoy”, indicó.

Respecto a si la madre de la mujer conocía el embarazo, la fiscal explicó que, según la información recabada, la familia no estaba al tanto de la gestación.

“Son detalles meros de la investigación, pero tengo entendido que ella ni siquiera sabía que su hija estaba embarazada; se enteró el día en que la ambulancia llegó a su casa para el traslado”, detalló Barrientos.

La fiscal precisó que la joven tiene 25 años, es soltera y madre de tres hijos, siendo este el cuarto embarazo.

El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer la muerte del recién nacido.

“Es una vida que se ha perdido; hoy, mañana o pasado, ella tendrá que apersonarse ante la Policía y responder por sus actos”, afirmó la fiscal.

