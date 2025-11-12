Rapado y amarrado: capturan a un hombre que amenazó con un cuchillo a un menor en el Plan Tres Mil

Un hombre fue capturado por vecinos del Plan Tres Mil en Santa cruz tras amenazar con un cuchillo a un menor que regresaba de una tienda. El intento de robo terminó con el antisocial amarrado, rapado por la comunidad y posteriormente entregado a la Policía.

Según testigos, el hecho ocurrió cuando el niño caminaba hacia su domicilio, momento en el que el hombre intentó sustraerle sus pertenencias bajo amenaza de arma blanca. Los vecinos actuaron de inmediato, asegurando al delincuente antes de la llegada de las autoridades.

“Vecinos del Plan Tres Mil lograron capturar a un hombre que amenazaba con un cuchillo a un niño que regresaba de la tienda del barrio”, señaló un vecino que prefirió mantenerse en el anonimato.

Jorge Céspedes, representante de seguridad ciudadana del Plan Tres Mil, manifestó su preocupación ante la creciente inseguridad en la zona: “Estos delincuentes están tras los menores de edad, tras los estudiantes. Hasta por 10 pesos te pueden matar ahora. La falta de efectivos policiales agrava la situación”, indicó.

