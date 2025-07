Diputados acusan a Andrónico Rodríguez de "sabotear" el trabajo legislativo y pegan carteles

Un grupo de diputados del ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizó este miércoles una protesta en el edificio de la Asamblea Legislativa, empapelando la oficina del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con carteles que lo acusan de obstaculizar el trabajo legislativo.

La acción se realizó en el piso 12 del nuevo edificio de la Asamblea, donde se encuentra el despacho de Rodríguez. Los legisladores colocaron mensajes como: “El Senado está en campaña y no trabaja”, “El Senado cree que sigue en receso”, “El Senado no legisla, bloquea. No construye, sabotea” y “El senador duerme mientras el pueblo sufre”.

Denuncian falta de quórum

Según los diputados, la protesta responde a la ausencia de senadores en la sesión convocada para esta tarde, lo que impidió alcanzar el quórum necesario para su instalación. El orden del día incluía el tratamiento de proyectos de ley postergados en sesiones anteriores.

La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deysi Choque, acusó a la directiva del Senado de boicotear de forma reiterada el trabajo legislativo.

“Una vez más la directiva del Senado boicotea la aprobación de proyectos de ley. No podemos sesionar porque al Senado se le ocurre faltar y no hacer quórum en la directiva. Están saboteando el trabajo del pueblo”, manifestó Choque.

Choque también advirtió que esta actitud está generando un retraso deliberado en el tratamiento de normas clave para el país, y acusó a las autoridades del Senado de priorizar una agenda electoral antes que sus funciones legislativas.

